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Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992172447.html
Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения минометного расчета ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе оператором... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:33:00+03:00
2024-12-31T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения минометного расчета ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в Сумской области. В описании говорится, что военнослужащие группировки "Север" "вскрыли" миномётный расчет одного из подразделений ВСУ в лесополосе в Сумской области в ходе разведки. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по замаскированной огневой позиции минометного расчета боевиков ВСУ и пожар", - рассказали в Минобороны РФ. На опубликованных кадрах видно, как украинские миномётчики пытались замаскировать свою позицию. Они оборудовали её под землёй и прикрыли крышкой, чтобы сооружение не было заметно на фоне припорошенного снегом леса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение скрытой минометной позиции ВСУ в Сумской области
Минобороны показало уничтожение с применением дрона скрытой миномётной позиции ВСУ в Сумской области
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ

Минобороны показало уничтожение скрытой минометной позиции ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения минометного расчета ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в Сумской области.
В описании говорится, что военнослужащие группировки "Север" "вскрыли" миномётный расчет одного из подразделений ВСУ в лесополосе в Сумской области в ходе разведки.
«
"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по замаскированной огневой позиции минометного расчета боевиков ВСУ и пожар", - рассказали в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как украинские миномётчики пытались замаскировать свою позицию. Они оборудовали её под землёй и прикрыли крышкой, чтобы сооружение не было заметно на фоне припорошенного снегом леса.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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