https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992172447.html

Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения минометного расчета ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе оператором... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:33:00+03:00

2024-12-31T16:33:00+03:00

2024-12-31T16:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения минометного расчета ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в Сумской области. В описании говорится, что военнослужащие группировки "Север" "вскрыли" миномётный расчет одного из подразделений ВСУ в лесополосе в Сумской области в ходе разведки. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по замаскированной огневой позиции минометного расчета боевиков ВСУ и пожар", - рассказали в Минобороны РФ. На опубликованных кадрах видно, как украинские миномётчики пытались замаскировать свою позицию. Они оборудовали её под землёй и прикрыли крышкой, чтобы сооружение не было заметно на фоне припорошенного снегом леса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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Уничтожение скрытой минометной позиции ВСУ в Сумской области Минобороны показало уничтожение с применением дрона скрытой миномётной позиции ВСУ в Сумской области 2024-12-31T16:33 true PT1M04S

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Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф