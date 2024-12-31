https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992163659.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:22:00+03:00

2024-12-31T15:22:00+03:00

2024-12-31T15:22:00+03:00

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 31 декабря 2024 годЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 138 районов скопления живой силы и техники, предприятие по изготовлению боеприпасов, склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 103 беспилотника, две управляемые бомбы "Hammer" и семь снарядов системы HIMARS. Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 445 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотник, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 120 танков и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 104 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 667 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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