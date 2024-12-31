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Собянин поздравил москвичей с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
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23:58 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/sobyanin-1992197506.html
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Собянин поздравил москвичей с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им благополучия и исполнения желаний. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:58:00+03:00
2024-12-31T23:58:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им благополучия и исполнения желаний. "В эти минуты мы провожаем 2024 год. И по традиции, в кругу родных и друзей, вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем. Что нам удалось и к чему мы стремимся? У каждого из нас свои планы и заботы, но, собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны", - сказал Собянин в видеообращении в своем Telegram-канале. Он отметил, что у каждого уходящий год оставил свои воспоминания и впечатления, но для всех это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте. "Год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался. Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо. Совсем скоро наступит Новый год. Пусть он принесет благополучие в ваши семьи, пусть вас согревает тепло близких и любящих сердец, пусть сбудутся мечты и исполнятся желания. С праздником, дорогие москвичи, с новым 2025 годом", - заключил мэр.
https://realty.ria.ru/20241225/sobyanin-1991248090.html
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин пожелал москвичам благополучия и исполнения желаний в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им благополучия и исполнения желаний.
"В эти минуты мы провожаем 2024 год. И по традиции, в кругу родных и друзей, вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем. Что нам удалось и к чему мы стремимся? У каждого из нас свои планы и заботы, но, собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны", - сказал Собянин в видеообращении в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что у каждого уходящий год оставил свои воспоминания и впечатления, но для всех это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте.
"Год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался. Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо. Совсем скоро наступит Новый год. Пусть он принесет благополучие в ваши семьи, пусть вас согревает тепло близких и любящих сердец, пусть сбудутся мечты и исполнятся желания. С праздником, дорогие москвичи, с новым 2025 годом", - заключил мэр.
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