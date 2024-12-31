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В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы

Очередные взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". Ранее во вторник это же СМИ сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне второй раз за вечер слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

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Наталья Макарова

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины