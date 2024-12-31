https://ria.ru/20241231/smi-1992143126.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:28:00+03:00
2024-12-31T11:28:00+03:00
2024-12-31T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне во вторник прогремели взрывы