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В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной - РИА Новости, 31.12.2024
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17:26 31.12.2024 (обновлено: 17:48 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/slovakija-1992176658.html
В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной
В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной - РИА Новости, 31.12.2024
В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной
Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита из России, но это решение навредит Европе, заявили в министерстве экономики республики. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:26:00+03:00
2024-12-31T17:48:00+03:00
словакия
украина
европа
роберт фицо
владимир зеленский
санкции в отношении россии
в мире
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БРАТИСЛАВА, 31 дек — РИА Новости. Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита из России, но это решение навредит Европе, заявили в министерстве экономики республики. "Остановка транзита российского газа через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике. Этот шаг негативно повлияет и на Словакию", — подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что российский газ будет и дальше поступать в Европу другими маршрутами, так как в отношении него никаких санкций не вводили. При этом негативные последствия коснутся и самой Украины, которая потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к столь "нелогичному шагу" со стороны Киева и имеет достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год, подчеркнули в министерстве.В ведомстве добавили, что если вопрос с транзитом не решится, Европа столкнется с трудностями перед началом отопительного сезона в следующем году. В Братиславе также отметили, что несмотря на существование альтернативных маршрутов транспортировки газа в республику, "остановка транзита российского газа с востока будет иметь главным образом прямые финансовые последствия для Словакии". "Только на платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, заплатят газовые компании в Словакии примерно на 177 миллионов евро больше", — пояснили в министерстве. Там напомнили, что Словакия потеряет и те финансовые поступления, которые получает от транзита российского газа, поступающего с Украины, дальше на запад. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС. Он также пригрозил, что Братислава оценит ситуацию после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Киева, в том числе прекращение поставок электроэнергии.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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словакия, украина, европа, роберт фицо, владимир зеленский, санкции в отношении россии, в мире
Словакия, Украина, Европа, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России, В мире
В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной

Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита из России

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 дек — РИА Новости. Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита из России, но это решение навредит Европе, заявили в министерстве экономики республики.
«
"Остановка транзита российского газа через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике. Этот шаг негативно повлияет и на Словакию", — подчеркнули в ведомстве.
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Там отметили, что российский газ будет и дальше поступать в Европу другими маршрутами, так как в отношении него никаких санкций не вводили. При этом негативные последствия коснутся и самой Украины, которая потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к столь "нелогичному шагу" со стороны Киева и имеет достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год, подчеркнули в министерстве.
В ведомстве добавили, что если вопрос с транзитом не решится, Европа столкнется с трудностями перед началом отопительного сезона в следующем году.
В Братиславе также отметили, что несмотря на существование альтернативных маршрутов транспортировки газа в республику, "остановка транзита российского газа с востока будет иметь главным образом прямые финансовые последствия для Словакии".
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"Только на платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, заплатят газовые компании в Словакии примерно на 177 миллионов евро больше", — пояснили в министерстве.
Там напомнили, что Словакия потеряет и те финансовые поступления, которые получает от транзита российского газа, поступающего с Украины, дальше на запад.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС. Он также пригрозил, что Братислава оценит ситуацию после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Киева, в том числе прекращение поставок электроэнергии.
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В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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