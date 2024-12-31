В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной
Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита из России
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 дек — РИА Новости. Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита из России, но это решение навредит Европе, заявили в министерстве экономики республики.
Там отметили, что российский газ будет и дальше поступать в Европу другими маршрутами, так как в отношении него никаких санкций не вводили. При этом негативные последствия коснутся и самой Украины, которая потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к столь "нелогичному шагу" со стороны Киева и имеет достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год, подчеркнули в министерстве.
В ведомстве добавили, что если вопрос с транзитом не решится, Европа столкнется с трудностями перед началом отопительного сезона в следующем году.
В Братиславе также отметили, что несмотря на существование альтернативных маршрутов транспортировки газа в республику, "остановка транзита российского газа с востока будет иметь главным образом прямые финансовые последствия для Словакии".
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"Только на платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, заплатят газовые компании в Словакии примерно на 177 миллионов евро больше", — пояснили в министерстве.
Там напомнили, что Словакия потеряет и те финансовые поступления, которые получает от транзита российского газа, поступающего с Украины, дальше на запад.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС. Он также пригрозил, что Братислава оценит ситуацию после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Киева, в том числе прекращение поставок электроэнергии.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.