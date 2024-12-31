https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992131416.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости, 31.12.2024

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу

Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:00:00+03:00

2024-12-31T09:00:00+03:00

2024-12-31T09:00:00+03:00

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://ria.ru/20240831/prichal-1969679964.html

севастополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия