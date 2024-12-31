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Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости, 31.12.2024
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09:00 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992131416.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости, 31.12.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:00:00+03:00
2024-12-31T09:00:00+03:00
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПаром в городе Севастополе
Паром в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.
Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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