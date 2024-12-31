https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992131416.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости, 31.12.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:00:00+03:00
2024-12-31T09:00:00+03:00
2024-12-31T09:00:00+03:00
севастополь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100204/06/1002040674_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_84371053869799959dfd3e20810b9f9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://ria.ru/20240831/prichal-1969679964.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100204/06/1002040674_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2fd533c9284d18cc6b91e45a35e56580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов