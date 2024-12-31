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Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена

Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024

Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена

Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:48:00+03:00

2024-12-31T15:48:00+03:00

2024-12-31T16:00:00+03:00

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КАИР, 31 дек - РИА Новости. Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти столичной провинции."Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу для ремонта военной техники в районе Ан-Нахда на северо-западе Саны", - сказал источник.Он добавил, что три налета также были совершены по комплексу Аль-Арди, включающему в себя министерство обороны правительства северного Йемена и военные административные офисы в районе Баб Аль-Йемен в центре Саны.Источник также сообщил, что еще один воздушный удар был нанесен по расположению бывшего штаба первой бронетанковой дивизии в северо-западной части Саны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, израиль, сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024