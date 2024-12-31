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Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
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15:48 31.12.2024 (обновлено: 16:00 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/sana-1992168297.html
Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена
Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена
Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:48:00+03:00
2024-12-31T16:00:00+03:00
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КАИР, 31 дек - РИА Новости. Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти столичной провинции."Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу для ремонта военной техники в районе Ан-Нахда на северо-западе Саны", - сказал источник.Он добавил, что три налета также были совершены по комплексу Аль-Арди, включающему в себя министерство обороны правительства северного Йемена и военные административные офисы в районе Баб Аль-Йемен в центре Саны.Источник также сообщил, что еще один воздушный удар был нанесен по расположению бывшего штаба первой бронетанковой дивизии в северо-западной части Саны.
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в мире, йемен, израиль, сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Сана, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена

Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена Сане

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым после израильского удара по Сане
Дым после израильского удара по Сане - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым после израильского удара по Сане. Архивное фото
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КАИР, 31 дек - РИА Новости. Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти столичной провинции.
«
"Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу для ремонта военной техники в районе Ан-Нахда на северо-западе Саны", - сказал источник.
Он добавил, что три налета также были совершены по комплексу Аль-Арди, включающему в себя министерство обороны правительства северного Йемена и военные административные офисы в районе Баб Аль-Йемен в центре Саны.
Источник также сообщил, что еще один воздушный удар был нанесен по расположению бывшего штаба первой бронетанковой дивизии в северо-западной части Саны.
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В миреЙеменИзраильСанаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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