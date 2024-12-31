Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/samolet-1992130713.html
В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800
В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 - РИА Новости, 31.12.2024
В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800
Военные Южной Кореи проводят проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800 а также по его образцу на фоне крушения самолета этой модели авиакомпании... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T08:29:00+03:00
2024-12-31T08:29:00+03:00
в мире
южная корея
муан
бангкок
korean air
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152952/20/1529522049_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_e7a11215d07328e64d51b45cf7bf296f.jpg
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи проводят проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800 а также по его образцу на фоне крушения самолета этой модели авиакомпании Jeju Air 29 декабря, сообщило Объединенной командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. "Вчера Министерство обороны Южной Кореи распорядилось провести специальные меры безопасности на всех уровнях подразделений для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами Boeing и другими воздушными судами. В рамках этой инициативы было поручено провести самостоятельные проверки безопасности всех фиксированно-крылых и роторных воздушных судов, находящихся в эксплуатации вооруженных сил", - пояснил на брифинге представитель ОКНШ Ли Сон Чжун. Сообщается, что ВМС до субботы осмотрит свои самолеты, включая морской патрульный самолет P-8A, созданный на базе коммерческого реактивного самолета Boeing 737-800. В июле военно-морской флот завершил приобретение шести самолетов морской разведки P-8A Poseidon для усиления своих противолодочных возможностей. ВВС также начали проверку своих бортов, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700. Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан. 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — 4, а Korean Air — 2.
https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html
https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html
южная корея
муан
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152952/20/1529522049_180:0:2176:1497_1920x0_80_0_0_33dfb5a1a8be9a5cd9af0cea990bf5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, муан, бангкок, korean air , boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, Korean Air , Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800

ВМС Южной Кореи проведут проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800

© AP Photo / ANDRE PENNERBoeing 737-800
Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / ANDRE PENNER
Boeing 737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи проводят проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800 а также по его образцу на фоне крушения самолета этой модели авиакомпании Jeju Air 29 декабря, сообщило Объединенной командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
"Вчера Министерство обороны Южной Кореи распорядилось провести специальные меры безопасности на всех уровнях подразделений для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами Boeing и другими воздушными судами. В рамках этой инициативы было поручено провести самостоятельные проверки безопасности всех фиксированно-крылых и роторных воздушных судов, находящихся в эксплуатации вооруженных сил", - пояснил на брифинге представитель ОКНШ Ли Сон Чжун.
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Названы ужасающие факторы крушения самолета в Корее
03:45
Сообщается, что ВМС до субботы осмотрит свои самолеты, включая морской патрульный самолет P-8A, созданный на базе коммерческого реактивного самолета Boeing 737-800. В июле военно-морской флот завершил приобретение шести самолетов морской разведки P-8A Poseidon для усиления своих противолодочных возможностей.
ВВС также начали проверку своих бортов, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700.
Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан. 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили.
В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — 4, а Korean Air — 2.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее
29 декабря, 15:16
 
В миреЮжная КореяМуанБангкокKorean AirBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала