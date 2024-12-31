В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800
ВМС Южной Кореи проведут проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800
© AP Photo / ANDRE PENNERBoeing 737-800
© AP Photo / ANDRE PENNER
Boeing 737-800. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи проводят проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800 а также по его образцу на фоне крушения самолета этой модели авиакомпании Jeju Air 29 декабря, сообщило Объединенной командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
"Вчера Министерство обороны Южной Кореи распорядилось провести специальные меры безопасности на всех уровнях подразделений для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами Boeing и другими воздушными судами. В рамках этой инициативы было поручено провести самостоятельные проверки безопасности всех фиксированно-крылых и роторных воздушных судов, находящихся в эксплуатации вооруженных сил", - пояснил на брифинге представитель ОКНШ Ли Сон Чжун.
Сообщается, что ВМС до субботы осмотрит свои самолеты, включая морской патрульный самолет P-8A, созданный на базе коммерческого реактивного самолета Boeing 737-800. В июле военно-морской флот завершил приобретение шести самолетов морской разведки P-8A Poseidon для усиления своих противолодочных возможностей.
ВВС также начали проверку своих бортов, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700.
Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан. 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили.
В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — 4, а Korean Air — 2.
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