https://ria.ru/20241231/samolet-1992130713.html

В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800

В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 - РИА Новости, 31.12.2024

В Южной Корее проверят безопасность самолетов на базе Boeing 737-800

Военные Южной Кореи проводят проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800 а также по его образцу на фоне крушения самолета этой модели авиакомпании... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:29:00+03:00

2024-12-31T08:29:00+03:00

2024-12-31T08:29:00+03:00

в мире

южная корея

муан

бангкок

korean air

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи проводят проверку безопасности самолетов на базе Boeing 737-800 а также по его образцу на фоне крушения самолета этой модели авиакомпании Jeju Air 29 декабря, сообщило Объединенной командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. "Вчера Министерство обороны Южной Кореи распорядилось провести специальные меры безопасности на всех уровнях подразделений для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами Boeing и другими воздушными судами. В рамках этой инициативы было поручено провести самостоятельные проверки безопасности всех фиксированно-крылых и роторных воздушных судов, находящихся в эксплуатации вооруженных сил", - пояснил на брифинге представитель ОКНШ Ли Сон Чжун. Сообщается, что ВМС до субботы осмотрит свои самолеты, включая морской патрульный самолет P-8A, созданный на базе коммерческого реактивного самолета Boeing 737-800. В июле военно-морской флот завершил приобретение шести самолетов морской разведки P-8A Poseidon для усиления своих противолодочных возможностей. ВВС также начали проверку своих бортов, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700. Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан. 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — 4, а Korean Air — 2.

https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html

https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html

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бангкок

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в мире, южная корея, муан, бангкок, korean air , boeing 737-800, авиакатастрофа в муане