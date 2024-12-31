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Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты
Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты - РИА Новости, 31.12.2024
Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты
В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организует альтернативные маршруты для пассажиров транзитных рейсов Москва -... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:21:00+03:00
2024-12-31T17:21:00+03:00
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АШХАБАД, 31 дек - РИА Новости. В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организует альтернативные маршруты для пассажиров транзитных рейсов Москва - Бангкок, запланированных на 3 и 4 января 2025 года, сообщила пресс-служба генерального агента перевозчика в РФ. "В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организовывает доставку до пункта назначения Бангкок альтернативным способом", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, вылетающие из Москвы 3 января, отправятся в 02.00 на рейсе Москва - Стамбул. Далее, в 07.20, они продолжат путь на регулярном рейсе авиакомпании "Туркменистан" по маршруту Стамбул - Ашхабад - Бангкок, прибывая в Бангкок согласно времени, указанному в билете. Пассажиры, вылетающие из Москвы 4 января, также отправятся в 02.00 на рейсе Москва - Стамбул - Ашхабад. После стыковки в Ашхабаде они продолжат путь до Бангкока на регулярном рейсе авиакомпании "Туркменистан". На время ожидания в Ашхабаде пассажиры будут размещены в комфортабельном отеле аэропорта. Авиакомпания просит пассажиров связаться с агентством, у которого был приобретен авиабилет, и подтвердить согласие на перелет по измененному графику. В субботу авиакомпания "Туркменистан", не указав причины, сообщила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад с 30 декабря по 31 января. Ранее 30 и 31 декабря перевозчик организовал вывоз пассажиров рейсов Москва - Ашхабад через Стамбул. Между Москвой и Ашхабадом продолжает курсировать прямой рейс авиакомпании S7.
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москва, ашхабад, бангкок, s7 airlines
Туризм, Москва, Ашхабад, Бангкок, S7 Airlines
Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты
Авиакомпания "Туркменистан" организует рейсы из Москвы в Бангкок 3 и 4 января
АШХАБАД, 31 дек - РИА Новости. В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организует альтернативные маршруты для пассажиров транзитных рейсов Москва - Бангкок, запланированных на 3 и 4 января 2025 года, сообщила пресс-служба генерального агента перевозчика в РФ.
"В связи с отменой рейса на участке Москва
- Ашхабад
авиакомпания "Туркменистан" организовывает доставку до пункта назначения Бангкок
альтернативным способом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, вылетающие из Москвы 3 января, отправятся в 02.00 на рейсе Москва - Стамбул
. Далее, в 07.20, они продолжат путь на регулярном рейсе авиакомпании "Туркменистан" по маршруту Стамбул - Ашхабад - Бангкок, прибывая в Бангкок согласно времени, указанному в билете.
Пассажиры, вылетающие из Москвы 4 января, также отправятся в 02.00 на рейсе Москва - Стамбул - Ашхабад. После стыковки в Ашхабаде они продолжат путь до Бангкока на регулярном рейсе авиакомпании "Туркменистан". На время ожидания в Ашхабаде пассажиры будут размещены в комфортабельном отеле аэропорта.
Авиакомпания просит пассажиров связаться с агентством, у которого был приобретен авиабилет, и подтвердить согласие на перелет по измененному графику.
В субботу авиакомпания "Туркменистан", не указав причины, сообщила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад с 30 декабря по 31 января.
Ранее 30 и 31 декабря перевозчик организовал вывоз пассажиров рейсов Москва - Ашхабад через Стамбул. Между Москвой и Ашхабадом продолжает курсировать прямой рейс авиакомпании S7
.