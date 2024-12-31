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Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты

Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты - РИА Новости, 31.12.2024

Для рейсов Москва — Бангкок организуют альтернативные маршруты

В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организует альтернативные маршруты для пассажиров транзитных рейсов Москва -... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T17:21:00+03:00

2024-12-31T17:21:00+03:00

2024-12-31T17:21:00+03:00

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АШХАБАД, 31 дек - РИА Новости. В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организует альтернативные маршруты для пассажиров транзитных рейсов Москва - Бангкок, запланированных на 3 и 4 января 2025 года, сообщила пресс-служба генерального агента перевозчика в РФ. "В связи с отменой рейса на участке Москва - Ашхабад авиакомпания "Туркменистан" организовывает доставку до пункта назначения Бангкок альтернативным способом", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, вылетающие из Москвы 3 января, отправятся в 02.00 на рейсе Москва - Стамбул. Далее, в 07.20, они продолжат путь на регулярном рейсе авиакомпании "Туркменистан" по маршруту Стамбул - Ашхабад - Бангкок, прибывая в Бангкок согласно времени, указанному в билете. Пассажиры, вылетающие из Москвы 4 января, также отправятся в 02.00 на рейсе Москва - Стамбул - Ашхабад. После стыковки в Ашхабаде они продолжат путь до Бангкока на регулярном рейсе авиакомпании "Туркменистан". На время ожидания в Ашхабаде пассажиры будут размещены в комфортабельном отеле аэропорта. Авиакомпания просит пассажиров связаться с агентством, у которого был приобретен авиабилет, и подтвердить согласие на перелет по измененному графику. В субботу авиакомпания "Туркменистан", не указав причины, сообщила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад с 30 декабря по 31 января. Ранее 30 и 31 декабря перевозчик организовал вывоз пассажиров рейсов Москва - Ашхабад через Стамбул. Между Москвой и Ашхабадом продолжает курсировать прямой рейс авиакомпании S7.

https://ria.ru/20241229/muan-1991963711.html

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москва, ашхабад, бангкок, s7 airlines