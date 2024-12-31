https://ria.ru/20241231/reforma-1990863315.html

"Не так празднуют?" Готовы ли христиане к новой масштабной реформе

"Не так празднуют?" Готовы ли христиане к новой масштабной реформе - РИА Новости, 31.12.2024

"Не так празднуют?" Готовы ли христиане к новой масштабной реформе

Два Рождества, Новый год и старый Новый год — к двойному набору зимних праздников россияне уже давно привыкли. Одни говорят, что нужна унификация. Другие... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:00:00+03:00

2024-12-31T08:00:00+03:00

2024-12-31T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Два Рождества, Новый год и старый Новый год — к двойному набору зимних праздников россияне уже давно привыкли. Одни говорят, что нужна унификация. Другие возражают: лучше оставить все как есть. О давней проблеме — в материале РИА Новости.В списках не значилисьКалендарная чехарда сопутствовала России на протяжении всей истории. Например, древние славяне встречали Новый год 1 марта. С принятием христианства дата сдвинулась на 1 сентября — как в Византии. Тогда же отсчет времени стали вести от библейского сотворения мира.Однако в народе мартовский стиль сохранялся еще довольно долго. Только на Московском соборе 1492-го князь Иван III повелел всем праздновать Новый год по-византийски. К слову, сделано это из экономических соображений: осенью был единый день сбора податей с населения.А два с лишним века спустя Петр I железной рукой реформатора перевел русскую жизнь на европейские рельсы: ввел юлианский календарь и новую систему отсчета времени. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова.После революции 1917-го советская власть приняла григорианский календарь. Им с XVI века пользовалась католическая церковь и вся Европа. Одним росчерком пера Совнарком сдвинул даты почти на две недели вперед. Дат с 1 по 13 февраля в 1918-м не было.Смутили водуПравда, инициативу ленинского правительства в штыки восприняла Русская церковь. В результате появились старый Новый год, православное и католическое Рождество.По сути, для духовенства ничего не изменилось. Как жили непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжали жить. Путаницу внесла советская власть — объявила гражданам: "Отныне сегодня не 25 декабря, а 7 января".И Рождество в Русской церкви по-прежнему 25 декабря — по старому стилю. Просто по григорианскому календарю это уже январь.Даже с католиками православные празднуют одновременно — номинально. А фактически — с разницей в две недели.Попытки договоритьсяРазумеется, вопрос "Не ввести ли единую систему летоисчисления?" поднимали не раз. Задолго до большевиков с такой инициативой выступали российские и зарубежные католики — в 1870-1880-х.Однако Святой престол их не поддержал.Приглашение к обсуждению поступало и от православных. В 1923-м по инициативе Константинопольского патриарха Мелетия IV в Стамбуле состоялся собор восточных церквей. Там, в частности, затронули проблему единого календаря. В итоге, чтобы не жить по "навязанному римским папой" летоисчислению, приняли собственное.Так появился новоюлианский стиль. В нем все торжества, чья дата из года в год не меняется, совпадают с григорианским. А Пасху и связанные с ней праздники отмечают как в юлианском.В течение XX века большинство православных церквей приняли это "ноу-хау".Московский патриарх Тихон тоже его ввел — 15 октября 1923-го. Но всего через три недели отменил свое решение. Негодующие духовенство и прихожане не готовы были променять многовековую традицию на "новодел".Проблем нетКалендарный спор продолжается и в наши дни. Время от времени выдвигаются довольно оригинальные идеи. Например, сделать 31 декабря единой для всех церквей датой празднования Рождества.С таким предложением несколько лет назад выступил бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев* (иноагент). Он указал на парадокс: Новый год наступает либо на неделю раньше, либо на неделю позже рождения Христа. А ведь действующая временная шкала берет начало именно от этого события.Однако в целом страсти вокруг старого и нового стилей давно улеглись. Инициативы католиков отмечать Пасху и Рождество вместе с православными носят по большей части формальный характер. В Ватикане прекрасно понимают, какое значение имеет традиция для восточных церквей.Об этом говорят и православные священники. А призывы к унификации имеют больше практическое, нежели вероучительное значение.Когда в светском мире вовсю идут новогодние гуляния, в церкви продолжается строгий Рождественский пост. Разумнее было бы отмечать рождение Спасителя до того, как начнут бить куранты.Духовенство и прихожане в массе своей придерживаются старого стиля. При этом никакого запрета встретить то же Рождество 25 декабря в РПЦ нет."Например, верующий оказался в католической стране. Разумеется, он имеет полное право разделить общую для всех христиан радость с католиками", — говорит церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Более того, священники не считают, что разные системы летоисчисления — это проблема. Наоборот, такое культурное разнообразие помогает лучше понять отношение людей к Богу и событиям евангельской истории.

https://ria.ru/20241218/chudotvorets-1989750442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, европа, стамбул, иван iii, петр i, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение