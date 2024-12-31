https://ria.ru/20241231/razvozhaev-1992119870.html

В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ

В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024

В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ

Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ, несколько воздушных целей сбиты над Черным морем, один БЭК уничтожен вдали от берега, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T01:49:00+03:00

2024-12-31T01:49:00+03:00

2024-12-31T01:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ, несколько воздушных целей сбиты над Черным морем, один БЭК уничтожен вдали от берега, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем и один БЭК в отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он.

https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, вооруженные силы украины