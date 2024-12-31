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В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:49 31.12.2024 (обновлено: 01:58 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/razvozhaev-1992119870.html
В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ
В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ
Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ, несколько воздушных целей сбиты над Черным морем, один БЭК уничтожен вдали от берега, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:49:00+03:00
2024-12-31T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ, несколько воздушных целей сбиты над Черным морем, один БЭК уничтожен вдали от берега, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем и один БЭК в отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он.
https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html
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севастополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ

Развожаев: ВС России отражают атаку ВСУ, уничтожены БЭК и воздушные цели

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ, несколько воздушных целей сбиты над Черным морем, один БЭК уничтожен вдали от берега, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем и один БЭК в отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы Украины
 
 
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