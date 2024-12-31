https://ria.ru/20241231/razvozhaev-1992118682.html

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 31.12.2024

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T01:04:00+03:00

2024-12-31T01:04:00+03:00

2024-12-31T01:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Громкий звук, который было слышно, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", - написал он в своем Telegram-канале.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.

https://ria.ru/20241230/opasnost-1992109484.html

черное море

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черное море, севастополь, михаил развожаев