https://ria.ru/20241231/razvozhaev-1992118682.html
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:04:00+03:00
2024-12-31T01:04:00+03:00
2024-12-31T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Громкий звук, который было слышно, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", - написал он в своем Telegram-канале.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
https://ria.ru/20241230/opasnost-1992109484.html
черное море
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря
Развожаев: силы ПВО сбили 2 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря