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ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 31.12.2024 (обновлено: 01:46 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/razvozhaev-1992118682.html
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:04:00+03:00
2024-12-31T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Громкий звук, который было слышно, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", - написал он в своем Telegram-канале.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
https://ria.ru/20241230/opasnost-1992109484.html
черное море
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безопасность, черное море, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Черного моря

Развожаев: силы ПВО сбили 2 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Громкий звук, который было слышно, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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