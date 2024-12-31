https://ria.ru/20241231/pvo-1992164461.html

ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями

ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями - РИА Новости, 31.12.2024

ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Астраханской областью, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:15:00+03:00

2024-12-31T15:15:00+03:00

2024-12-31T15:16:00+03:00

безопасность

ростовская область

астраханская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Астраханской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого декабря текущего года в период с 11.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/vsu-1992134716.html

ростовская область

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростовская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)