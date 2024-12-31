https://ria.ru/20241231/pvo-1992164461.html
ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями
ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Астраханской областью, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:15:00+03:00
2024-12-31T15:15:00+03:00
2024-12-31T15:16:00+03:00
безопасность
ростовская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Астраханской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого декабря текущего года в период с 11.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/vsu-1992134716.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Ростовская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Брянской областями
ПВО уничтожила пять украинских дронов в Ростовской и Брянской областями