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В Ростовской области сбили два украинских беспилотника
В Ростовской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 31.12.2024
В Ростовской области сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:16:00+03:00
2024-12-31T12:16:00+03:00
2024-12-31T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Около полудня в районе Новошахтинска силами и средствами ПВО уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага", - говорится в сообщении.
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ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
В Ростовской области сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ в Ростовской области