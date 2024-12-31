https://ria.ru/20241231/pvo-1992147827.html

В Ростовской области сбили два украинских беспилотника

В Ростовской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 31.12.2024

В Ростовской области сбили два украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T12:16:00+03:00

2024-12-31T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

новошахтинск

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Около полудня в районе Новошахтинска силами и средствами ПВО уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241228/pvo-1991790153.html

ростовская область

новошахтинск

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ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , вооруженные силы украины