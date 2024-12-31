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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила беспилотник над Ростовом-на-Дону, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:42:00+03:00
2024-12-31T06:42:00+03:00
2024-12-31T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
ростов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Ростовом-на-Дону, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Около 6 утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Наши защитники продолжают работу", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Ростов, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону
Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Ростовом-на-Дону