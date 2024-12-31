https://ria.ru/20241231/pvo-1992127252.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 31.12.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовом-на-Дону

ПВО уничтожила беспилотник над Ростовом-на-Дону, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:42:00+03:00

2024-12-31T06:42:00+03:00

2024-12-31T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

ростов

юрий слюсарь

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Ростовом-на-Дону, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Около 6 утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Наши защитники продолжают работу", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html

ростов-на-дону

ростов

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ростов-на-дону, ростов, юрий слюсарь