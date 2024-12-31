https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html

Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития

Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития

Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:55:00+03:00

2024-12-31T12:55:00+03:00

2024-12-31T13:54:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика