https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:55:00+03:00
2024-12-31T12:55:00+03:00
2024-12-31T13:54:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168916_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_c39337cb5fb4b2db69859f984f1d800b.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168916_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_8c0a6d6b4029b7d950083d1465f69bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
Путин поручил до 15 февраля утвердить план по достижению национальных целей