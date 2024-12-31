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Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 31.12.2024
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12:55 31.12.2024 (обновлено: 13:54 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень... РИА Новости, 31.12.2024
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2024-12-31T13:54:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития

Путин поручил до 15 февраля утвердить план по достижению национальных целей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем
26 декабря, 19:48
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
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