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Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 31.12.2024
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10:17 31.12.2024 (обновлено: 10:24 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 31.12.2024
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысячи пернатых после крушения танкера "Волгонефть 212", в результате которого... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:17:00+03:00
2024-12-31T10:24:00+03:00
анапа
темрюкский район
черное море
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысячи пернатых после крушения танкера "Волгонефть 212", в результате которого произошел разлив мазута в Черном море, сообщили в оперативном штабе Кубани. По последним данным кубанского оперштаба, опубликованных 30 декабря, цифра спасенных птиц не превышала 1,5 тысячи. "На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России", - уточняется в Telegram-канале оперативного штаба. Отмечается, что в спасении пернатых задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных - в поселке Витязево работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров. "Система спасения птиц полностью сформирована - действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации", - говорится в сообщении оперштаба. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
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анапа
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анапа, темрюкский район, черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Темрюкский район, Черное море, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

На Кубани спасли более 1,6 тысячи птиц после крушения танкера "Волгонефть 212"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов
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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысячи пернатых после крушения танкера "Волгонефть 212", в результате которого произошел разлив мазута в Черном море, сообщили в оперативном штабе Кубани.
По последним данным кубанского оперштаба, опубликованных 30 декабря, цифра спасенных птиц не превышала 1,5 тысячи.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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"На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России", - уточняется в Telegram-канале оперативного штаба.
Отмечается, что в спасении пернатых задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных - в поселке Витязево работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров. "Система спасения птиц полностью сформирована - действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации", - говорится в сообщении оперштаба.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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АнапаТемрюкский районЧерное мореВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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