https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html

Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 31.12.2024

Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысячи пернатых после крушения танкера "Волгонефть 212", в результате которого... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:17:00+03:00

2024-12-31T10:17:00+03:00

2024-12-31T10:24:00+03:00

анапа

темрюкский район

черное море

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысячи пернатых после крушения танкера "Волгонефть 212", в результате которого произошел разлив мазута в Черном море, сообщили в оперативном штабе Кубани. По последним данным кубанского оперштаба, опубликованных 30 декабря, цифра спасенных птиц не превышала 1,5 тысячи. "На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России", - уточняется в Telegram-канале оперативного штаба. Отмечается, что в спасении пернатых задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных - в поселке Витязево работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров. "Система спасения птиц полностью сформирована - действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации", - говорится в сообщении оперштаба. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

https://ria.ru/20241220/punkt-1990483742.html

анапа

темрюкский район

черное море

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анапа, темрюкский район, черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе