Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку
Прокурор округа Колумбия Грэйвс ушел в отставку, не дожидаясь инаугурации Трампа
© AP Photo / Susan WalshПрокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс
© AP Photo / Susan Walsh
Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс, руководивший привлечением к ответственности участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, ушел в отставку, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который обещал помиловать осужденных сторонников, сообщает минюст США.
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"Мэттью Грэйвс объявил, что уходит в отставку с 16 января 2025 года", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает минюст, Грэйвс "руководил крупнейшим расследованием ведомства", связанным со штурмом конгресса.
Американские СМИ напоминают, что на своем посту Грэйвс отказался возбудить дело о налоговых нарушениях против сына действующего президента США Хантера Байдена, в результате претензии против него выдвинула прокуратура штата Делавэр.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и пыталась помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Джо Байден. Сотни человек были осуждены по возбужденным из-за штурма уголовным делам. Трамп обещал помиловать участников тех событий в первый же день на посту.
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