https://ria.ru/20241231/prokuror-1992119659.html

Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку

Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку - РИА Новости, 31.12.2024

Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку

Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс, руководивший привлечением к ответственности участников штурма Капитолия 6 января 2021 года,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T01:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс, руководивший привлечением к ответственности участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, ушел в отставку, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который обещал помиловать осужденных сторонников, сообщает минюст США."Мэттью Грэйвс объявил, что уходит в отставку с 16 января 2025 года", — говорится в сообщении ведомства. Как отмечает минюст, Грэйвс "руководил крупнейшим расследованием ведомства", связанным со штурмом конгресса. Американские СМИ напоминают, что на своем посту Грэйвс отказался возбудить дело о налоговых нарушениях против сына действующего президента США Хантера Байдена, в результате претензии против него выдвинула прокуратура штата Делавэр. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и пыталась помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Джо Байден. Сотни человек были осуждены по возбужденным из-за штурма уголовным делам. Трамп обещал помиловать участников тех событий в первый же день на посту.

https://ria.ru/20241230/medvedev-1992072218.html

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в мире, сша, делавэр, дональд трамп, хантер байден, джо байден