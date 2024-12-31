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Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку - РИА Новости, 31.12.2024
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01:41 31.12.2024 (обновлено: 09:52 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/prokuror-1992119659.html
Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку
Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку - РИА Новости, 31.12.2024
Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку
Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс, руководивший привлечением к ответственности участников штурма Капитолия 6 января 2021 года,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:41:00+03:00
2024-12-31T09:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс, руководивший привлечением к ответственности участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, ушел в отставку, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который обещал помиловать осужденных сторонников, сообщает минюст США."Мэттью Грэйвс объявил, что уходит в отставку с 16 января 2025 года", — говорится в сообщении ведомства. Как отмечает минюст, Грэйвс "руководил крупнейшим расследованием ведомства", связанным со штурмом конгресса. Американские СМИ напоминают, что на своем посту Грэйвс отказался возбудить дело о налоговых нарушениях против сына действующего президента США Хантера Байдена, в результате претензии против него выдвинула прокуратура штата Делавэр. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и пыталась помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Джо Байден. Сотни человек были осуждены по возбужденным из-за штурма уголовным делам. Трамп обещал помиловать участников тех событий в первый же день на посту.
https://ria.ru/20241230/medvedev-1992072218.html
https://ria.ru/20241125/trump-1985675535.html
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в мире, сша, делавэр, дональд трамп, хантер байден, джо байден
В мире, США, Делавэр, Дональд Трамп, Хантер Байден, Джо Байден
Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку

Прокурор округа Колумбия Грэйвс ушел в отставку, не дожидаясь инаугурации Трампа

© AP Photo / Susan WalshПрокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс
Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс, руководивший привлечением к ответственности участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, ушел в отставку, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который обещал помиловать осужденных сторонников, сообщает минюст США.
«
"Мэттью Грэйвс объявил, что уходит в отставку с 16 января 2025 года", — говорится в сообщении ведомства.
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Как отмечает минюст, Грэйвс "руководил крупнейшим расследованием ведомства", связанным со штурмом конгресса.
Американские СМИ напоминают, что на своем посту Грэйвс отказался возбудить дело о налоговых нарушениях против сына действующего президента США Хантера Байдена, в результате претензии против него выдвинула прокуратура штата Делавэр.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и пыталась помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Джо Байден. Сотни человек были осуждены по возбужденным из-за штурма уголовным делам. Трамп обещал помиловать участников тех событий в первый же день на посту.
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В миреСШАДелавэрДональд ТрампХантер БайденДжо Байден
 
 
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