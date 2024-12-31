https://ria.ru/20241231/prokuratura-1992161575.html

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения двум военным командующим

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения двум военным командующим - РИА Новости, 31.12.2024

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения двум военным командующим

Прокуратура Южной Кореи во вторник предъявила обвинения начальнику контрразведывательного управления министерства обороны и главе командования обороны столицы в РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:50:00+03:00

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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи во вторник предъявила обвинения начальнику контрразведывательного управления министерства обороны и главе командования обороны столицы в связи с их предполагаемой ролью в неудачном введении президентом Юн Сок Ёлем военного положения 3 декабря, передает агентство Рёнхап. Управление специальных расследований прокуратуры предъявило обвинение начальнику контрразведывательного управления министерства обороны Ё Ин Хёну и главе командования обороны столицы Ли Чжин У. Ранее обвинения были предъявлены бывшему министру обороны Ким Ён Хёну. Ё Ин Хён подозревается в отправке войск в парламент и Национальную избирательную комиссию после введения военного положения 3 декабря по приказу тогдашнего министра обороны. Обвинения против него также включают отдачу приказа об аресте 14 человек, включая лидеров основных оппозиционных партий. Ли Чжин У также обвиняется в том, что он приказал ввести войска в парламент и задержать законодателей. "Прокуратура подозревает, что действия командиров были равносильны подстрекательству к беспорядкам с целью свержения конституционного порядка", - пишет Рёнхап. Ранее полиция Южной Кореи объединила усилия с Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников и Министерством обороны для проведения совместного расследования по обвинениям президента Юн Сок Ёля и других лиц в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью при введении военного положения, а также в отправке войск в парламент, чтобы якобы помешать депутатам отменить указ о военном положении.

https://ria.ru/20241231/arest-1992121932.html

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