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После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза
После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза - РИА Новости, 31.12.2024
После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза
ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:02:00+03:00
2024-12-31T06:02:00+03:00
2024-12-31T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
ярцевский район
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и загорелись ГСМ, угрозы жилым объектам нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", — написал он. В настоящее время спасательные службы занимаются локализацией последствий происшествия, угрозы жилым объектам нет.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html
ярцевский район
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ярцевский район, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ярцевский район, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза
На нефтебазе в Смоленской области начался пожар после разлива топлива из-за БПЛА