https://ria.ru/20241231/pozhar-1992125583.html

После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза

После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза - РИА Новости, 31.12.2024

После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза

ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:02:00+03:00

2024-12-31T06:02:00+03:00

2024-12-31T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

ярцевский район

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и загорелись ГСМ, угрозы жилым объектам нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", — написал он. В настоящее время спасательные службы занимаются локализацией последствий происшествия, угрозы жилым объектам нет.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html

ярцевский район

смоленская область

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ярцевский район, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)