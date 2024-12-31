https://ria.ru/20241231/pozhar-1992124794.html

В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК

В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК - РИА Новости, 31.12.2024

В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК

Объект топливно-энергетического комплекса загорелся в Ярцевском районе Смоленской области после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Захаров в своем... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T05:33:00+03:00

2024-12-31T05:33:00+03:00

2024-12-31T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

ярцевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объект топливно-энергетического комплекса загорелся в Ярцевском районе Смоленской области после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале."Уважаемые ярцевчане! Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания", — написал он. На месте происшествия работают расчеты МЧС, которые ликвидируют открытое пламя. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html

смоленская область

ярцевский район

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смоленская область, ярцевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)