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В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 31.12.2024 (обновлено: 05:44 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/pozhar-1992124794.html
В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК
В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК - РИА Новости, 31.12.2024
В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК
Объект топливно-энергетического комплекса загорелся в Ярцевском районе Смоленской области после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Захаров в своем... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:33:00+03:00
2024-12-31T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
ярцевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объект топливно-энергетического комплекса загорелся в Ярцевском районе Смоленской области после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале."Уважаемые ярцевчане! Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания", — написал он. На месте происшествия работают расчеты МЧС, которые ликвидируют открытое пламя. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html
смоленская область
ярцевский район
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смоленская область, ярцевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Ярцевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК

В Ярцевском районе Смоленской области из-за атаки БПЛА загорелся объект ТЭК

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объект топливно-энергетического комплекса загорелся в Ярцевском районе Смоленской области после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале.
«
"Уважаемые ярцевчане! Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания", — написал он.
На месте происшествия работают расчеты МЧС, которые ликвидируют открытое пламя.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьЯрцевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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