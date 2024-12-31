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Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
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21:25 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992191706.html
Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом
Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом и призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. РИА Новости, 31.12.2024
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2024-12-31T21:25:00+03:00
общество
великий устюг
дед мороз
новый год
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом и призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. "С улыбкой и радостью взглянем на год предстоящий, пока еще неведомый и загадочный. Он только готовится сделать первые шаги по планете. И от того, чем мы наполним его, будет зависеть, каким ему стать. Давайте же постараемся сделать так, чтобы предстоящий год, 2025-й, стал годом дружбы, мира, взаимопомощи, любви и заботы друг о друге. Творите добрые дела, цените родных и близких, берегите себя и свои семьи, и не забывайте, что сказка всегда рядом. А я, Всероссийский Дед Мороз, приложу все свои волшебные силы, чтобы самые добрые, самые заветные ваши желания обязательно исполнились. С Новым Годом! С Новым счастьем!", - сказал он в новогоднем обращении. Новогоднее обращение размещено в Telegram-канале Деда Мороза. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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4.7
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общество, великий устюг, дед мороз, новый год, россия
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, Новый год, Россия
Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

Дед Мороз призвал сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом и призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви.
«
"С улыбкой и радостью взглянем на год предстоящий, пока еще неведомый и загадочный. Он только готовится сделать первые шаги по планете. И от того, чем мы наполним его, будет зависеть, каким ему стать. Давайте же постараемся сделать так, чтобы предстоящий год, 2025-й, стал годом дружбы, мира, взаимопомощи, любви и заботы друг о друге. Творите добрые дела, цените родных и близких, берегите себя и свои семьи, и не забывайте, что сказка всегда рядом. А я, Всероссийский Дед Мороз, приложу все свои волшебные силы, чтобы самые добрые, самые заветные ваши желания обязательно исполнились. С Новым Годом! С Новым счастьем!", - сказал он в новогоднем обращении.
Новогоднее обращение размещено в Telegram-канале Деда Мороза.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
История Нового года - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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ОбществоВеликий УстюгДед МорозНовый годРоссия
 
 
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