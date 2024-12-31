https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992191706.html

Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом и призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T21:25:00+03:00

2024-12-31T21:25:00+03:00

2024-12-31T21:25:00+03:00

общество

великий устюг

дед мороз

новый год

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98638/36/986383633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd3a4c11b4699ef85136fc7d2c22f8e3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом и призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. "С улыбкой и радостью взглянем на год предстоящий, пока еще неведомый и загадочный. Он только готовится сделать первые шаги по планете. И от того, чем мы наполним его, будет зависеть, каким ему стать. Давайте же постараемся сделать так, чтобы предстоящий год, 2025-й, стал годом дружбы, мира, взаимопомощи, любви и заботы друг о друге. Творите добрые дела, цените родных и близких, берегите себя и свои семьи, и не забывайте, что сказка всегда рядом. А я, Всероссийский Дед Мороз, приложу все свои волшебные силы, чтобы самые добрые, самые заветные ваши желания обязательно исполнились. С Новым Годом! С Новым счастьем!", - сказал он в новогоднем обращении. Новогоднее обращение размещено в Telegram-канале Деда Мороза. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

https://ria.ru/20250101/traditsii-1837632806.html

великий устюг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, великий устюг, дед мороз, новый год, россия