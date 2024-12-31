https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992161384.html

Бойцы отряда "Тигр" поздравили россиян с Новым годом

Бойцы отряда "Тигр" поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Бойцы отряда "Тигр" поздравили россиян с Новым годом

Бойцы добровольческого отряда "Тигр", отражающие вторжение ВСУ в Курской области, поздравили россиян с Новым годом. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:48:00+03:00

2024-12-31T14:48:00+03:00

2024-12-31T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 дек - РИА Новости. Бойцы добровольческого отряда "Тигр", отражающие вторжение ВСУ в Курской области, поздравили россиян с Новым годом. "Поздравляем всех россиян с наступающим Новым годам… желаем, чтобы наступающий новый год принес мир и благополучие в наш дом", - сказали РИА Новости военнослужащие подразделения. Они добавили, что все праздники их отряд проведет на боевом посту, и сделают все, чтобы новогодние праздники у граждан России прошли спокойно. В середине декабря командир приморского добровольческого отряд "Тигр" с позывным "Кубинец" сообщал, что их подразделение совместно с подразделениями морской пехоты и десантников уничтожили танк Abrams и два БМП Bradley. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241231/prazdnik-1992123660.html

https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html

россия

курская область

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, новый год 2025