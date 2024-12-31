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Ким Чен Ын пожелал России победы над "неонацистами" в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024
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01:53 31.12.2024 (обновлено: 08:23 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992120005.html
Ким Чен Ын пожелал России победы над "неонацистами" в 2025 году
Ким Чен Ын пожелал России победы над "неонацистами" в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024
Ким Чен Ын пожелал России победы над "неонацистами" в 2025 году
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, направленном Владимиру Путину в связи с Новым годом, пожелал, чтобы 2025-й стал годом победы армии и народа России над... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:53:00+03:00
2024-12-31T08:23:00+03:00
россия
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в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, направленном Владимиру Путину в связи с Новым годом, пожелал, чтобы 2025-й стал годом победы армии и народа России над неонацистами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).&quot;Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу – процветания, благосостояния и счастья&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, Ким Чен Ын отметил теплые отношения между Россией и КНДР и "отважность" российской армии. Лидер КНДР от себя лично и от имени северокорейцев, а также северокорейской армии направил "горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии".Лидер КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией. Ранее ЦТАК передавало, что Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю наступающего Нового Года, в котором выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
https://ria.ru/20241223/kndr-1990874649.html
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россия, ким чен ын, владимир путин, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Ким Чен Ын пожелал России победы над "неонацистами" в 2025 году

Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы над "неонацистами"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, направленном Владимиру Путину в связи с Новым годом, пожелал, чтобы 2025-й стал годом победы армии и народа России над неонацистами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«

"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу – процветания, благосостояния и счастья", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил теплые отношения между Россией и КНДР и "отважность" российской армии. Лидер КНДР от себя лично и от имени северокорейцев, а также северокорейской армии направил "горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии".
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Лидер КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.
Ранее ЦТАК передавало, что Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю наступающего Нового Года, в котором выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.
Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
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Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США
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