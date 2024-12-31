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Посольство России в США раскритиковало новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 31.12.2024
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06:33 31.12.2024 (обновлено: 06:35 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/posolstvo-1992126827.html
Посольство России в США раскритиковало новый пакет помощи Украине
Посольство России в США раскритиковало новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 31.12.2024
Посольство России в США раскритиковало новый пакет помощи Украине
Циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе, заявило посольство РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:33:00+03:00
2024-12-31T06:35:00+03:00
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе, заявило посольство РФ в Вашингтоне. "Под приближающийся с каждым днем уход администрация (президента США Джо Байдена - ред.) стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта. Причем власти США объявили о своем решении цинично - специально дождавшись кануна Нового года", - говорится в заявлении посольства. Как говорится в сообщении, "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве". "В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок (Владимиру) Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать "достойное" сопротивление Вооруженным силам Российской Федерации. Здешние планировщики все еще живут в мире грез о возможности нанести нашей стране стратегическое поражение", - отметили в посольстве. "Призываем американскую общественность и граждан Украины задуматься, к чему в итоге, кроме бедствий для украинского народа, приведут безумные поступки западных кураторов бандеровцев", - говорится в сообщении. Администрация Байдена в понедельник объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку. В рамках указанной суммы Киев получит оружие, списанное с американских армейских складов, на 1,25 миллиарда долларов. Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html
https://ria.ru/20241230/spetsbort-1992057322.html
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украина, сша, россия, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато
Украина, США, Россия, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
Посольство России в США раскритиковало новый пакет помощи Украине

Посольство России: циничная помощь США не приведет Киев к победе

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
"Под приближающийся с каждым днем уход администрация (президента США Джо Байдена - ред.) стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта. Причем власти США объявили о своем решении цинично - специально дождавшись кануна Нового года", - говорится в заявлении посольства.
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Как говорится в сообщении, "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве".
"В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок (Владимиру) Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать "достойное" сопротивление Вооруженным силам Российской Федерации. Здешние планировщики все еще живут в мире грез о возможности нанести нашей стране стратегическое поражение", - отметили в посольстве.
"Призываем американскую общественность и граждан Украины задуматься, к чему в итоге, кроме бедствий для украинского народа, приведут безумные поступки западных кураторов бандеровцев", - говорится в сообщении.
Администрация Байдена в понедельник объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку.
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В рамках указанной суммы Киев получит оружие, списанное с американских армейских складов, на 1,25 миллиарда долларов. Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаСШАРоссияДжо БайденЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТО
 
 
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