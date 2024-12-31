https://ria.ru/20241231/poshliny-1992163113.html

Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран

Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран - РИА Новости, 31.12.2024

Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран

Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:03:00+03:00

2024-12-31T15:03:00+03:00

2024-12-31T15:04:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития. "Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины "на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков". "Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%", - добавили в министерстве. Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%. "Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России. Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.

https://ria.ru/20241221/italija-1990555110.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)