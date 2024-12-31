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Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран
Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран - РИА Новости, 31.12.2024
Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран
Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:03:00+03:00
2024-12-31T15:03:00+03:00
2024-12-31T15:04:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития. "Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины "на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков". "Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%", - добавили в министерстве. Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%. "Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России. Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.
https://ria.ru/20241221/italija-1990555110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран
Ввозные пошлины на некоторые товаров из недружественных стран вырастут с января
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.
"Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины "на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков".
«
"Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%", - добавили в министерстве.
Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.
"Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России
санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития
России.
Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.