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В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка - РИА Новости, 31.12.2024
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В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка
В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка - РИА Новости, 31.12.2024
В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка
В новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:41:00+03:00
2024-12-31T13:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы - в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий. Административные здания будут подсвечиваться всю ночь в период с 31 декабря по 7 января, хотя по регламенту должны отключать их в полночь. Подсветка на жилых домах будет работать всю ночь 31 декабря, 1, 6 и 7 января вместо обычного режима до 23.00", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году и Рождеству, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем. "Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира - общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке превышает 1 миллион", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысячи декоративных световых конструкций. В них используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год
В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка

Бирюков: в Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Красную площадь
Вид на Красную площадь - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы - в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий. Административные здания будут подсвечиваться всю ночь в период с 31 декабря по 7 января, хотя по регламенту должны отключать их в полночь. Подсветка на жилых домах будет работать всю ночь 31 декабря, 1, 6 и 7 января вместо обычного режима до 23.00", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году и Рождеству, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.
"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира - общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке превышает 1 миллион", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысячи декоративных световых конструкций. В них используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
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