В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка
Бирюков: в Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка
Вид на Красную площадь. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы - в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий. Административные здания будут подсвечиваться всю ночь в период с 31 декабря по 7 января, хотя по регламенту должны отключать их в полночь. Подсветка на жилых домах будет работать всю ночь 31 декабря, 1, 6 и 7 января вместо обычного режима до 23.00", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году и Рождеству, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.
"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира - общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке превышает 1 миллион", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысячи декоративных световых конструкций. В них используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.