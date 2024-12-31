https://ria.ru/20241231/podsvetka-1992156477.html

В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка

В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка - РИА Новости, 31.12.2024

В Москве в новогоднюю ночь будет работать архитектурная подсветка

В новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:41:00+03:00

2024-12-31T13:41:00+03:00

2024-12-31T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы - в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий. Административные здания будут подсвечиваться всю ночь в период с 31 декабря по 7 января, хотя по регламенту должны отключать их в полночь. Подсветка на жилых домах будет работать всю ночь 31 декабря, 1, 6 и 7 января вместо обычного режима до 23.00", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году и Рождеству, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем. "Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира - общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке превышает 1 миллион", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысячи декоративных световых конструкций. В них используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

https://ria.ru/20241231/otdykh-1836657926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год