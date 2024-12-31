https://ria.ru/20241231/platezhi-1992151616.html

Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры

Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ, а также инфраструктуры финансового рынка для усиления роли... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:54:00+03:00

2024-12-31T12:54:00+03:00

2024-12-31T13:25:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ, а также инфраструктуры финансового рынка для усиления роли рубля в международных расчетах. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован во вторник на сайте Кремля."Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение развития российских платежной, страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка, в том числе в целях усиления роли рубля в международных расчетах путем повышения удобства его использования и снижения издержек при совершении операций", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.

https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992154407.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика