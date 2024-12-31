Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры
Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры
© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ, а также инфраструктуры финансового рынка для усиления роли рубля в международных расчетах. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение развития российских платежной, страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка, в том числе в целях усиления роли рубля в международных расчетах путем повышения удобства его использования и снижения издержек при совершении операций", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.