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Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
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00:32 31.12.2024
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Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена
Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что запущенная из Йемена ракета была перехвачена за пределами израильской территории. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T00:32:00+03:00
2024-12-31T00:32:00+03:00
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израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что запущенная из Йемена ракета была перехвачена за пределами израильской территории. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу. В ЦАХАЛ сообщали, что из Йемена была выпущена ракета. "Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии. Как отмечается, сирены были включены из-за возможности падения осколков.
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в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о перехвате авиацией ракеты, запущенной Йеменом в сторону Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что запущенная из Йемена ракета была перехвачена за пределами израильской территории.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу. В ЦАХАЛ сообщали, что из Йемена была выпущена ракета.
"Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
Как отмечается, сирены были включены из-за возможности падения осколков.
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В миреЙеменИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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