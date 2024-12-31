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Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена

Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 31.12.2024

Израильская армия заявила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что запущенная из Йемена ракета была перехвачена за пределами израильской территории. РИА Новости, 31.12.2024

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что запущенная из Йемена ракета была перехвачена за пределами израильской территории. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу. В ЦАХАЛ сообщали, что из Йемена была выпущена ракета. "Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии. Как отмечается, сирены были включены из-за возможности падения осколков.

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в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024