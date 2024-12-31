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На Западе выступили с предупреждением Трампу о России - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/peregovory-1992128370.html
На Западе выступили с предупреждением Трампу о России
На Западе выступили с предупреждением Трампу о России - РИА Новости, 31.12.2024
На Западе выступили с предупреждением Трампу о России
Вступая с Россией в переговоры, избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае выиграет эту войну — дипломатическим путем или... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:20:00+03:00
2024-12-31T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вступая с Россией в переговоры, избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае выиграет эту войну — дипломатическим путем или силовым. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что все, что говорят об этой войне (Западные СМИ и европейские политики. — Прим. ред.) просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить, что нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять", — предупредил он.По мнению эксперта, Россия будет жестко отстаивать свои требования на предполагаемых переговорах, и Трампу нужно быть готовым к тому, что его предложения о европейском контингенте на Украине и заморозка процесса вступления Киева в НАТО будут справедливо отвергнуты Москвой."Это то, что в Вашингтоне должны понять. Если русские отклоняли такие предложения в 2021-м &lt;…&gt;, почему они должны принимать их сейчас? Особенно, когда они почти выиграли войну", — констатировал Меркурис.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241231/zavershenie-1992121263.html
https://ria.ru/20241231/vstuplenie-1992120309.html
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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
На Западе выступили с предупреждением Трампу о России

Меркурис: Трамп должен понять, что Россия в любом случае победит

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вступая с Россией в переговоры, избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае выиграет эту войну — дипломатическим путем или силовым. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что все, что говорят об этой войне (Западные СМИ и европейские политики. — Прим. ред.) просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить, что нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять", — предупредил он.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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02:50
По мнению эксперта, Россия будет жестко отстаивать свои требования на предполагаемых переговорах, и Трампу нужно быть готовым к тому, что его предложения о европейском контингенте на Украине и заморозка процесса вступления Киева в НАТО будут справедливо отвергнуты Москвой.
"Это то, что в Вашингтоне должны понять. Если русские отклоняли такие предложения в 2021-м <…>, почему они должны принимать их сейчас? Особенно, когда они почти выиграли войну", — констатировал Меркурис.
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"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского
02:14
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины
Вчера, 21:31
В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
28 декабря, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТО
 
 
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