https://ria.ru/20241231/peregovory-1992128370.html

На Западе выступили с предупреждением Трампу о России

На Западе выступили с предупреждением Трампу о России - РИА Новости, 31.12.2024

На Западе выступили с предупреждением Трампу о России

Вступая с Россией в переговоры, избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае выиграет эту войну — дипломатическим путем или... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T07:20:00+03:00

2024-12-31T07:20:00+03:00

2024-12-31T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вступая с Россией в переговоры, избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае выиграет эту войну — дипломатическим путем или силовым. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что все, что говорят об этой войне (Западные СМИ и европейские политики. — Прим. ред.) просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить, что нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять", — предупредил он.По мнению эксперта, Россия будет жестко отстаивать свои требования на предполагаемых переговорах, и Трампу нужно быть готовым к тому, что его предложения о европейском контингенте на Украине и заморозка процесса вступления Киева в НАТО будут справедливо отвергнуты Москвой."Это то, что в Вашингтоне должны понять. Если русские отклоняли такие предложения в 2021-м <…>, почему они должны принимать их сейчас? Особенно, когда они почти выиграли войну", — констатировал Меркурис.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241231/zavershenie-1992121263.html

https://ria.ru/20241231/vstuplenie-1992120309.html

https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html

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