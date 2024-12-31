https://ria.ru/20241231/pensii-1992123092.html

Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области

Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области - РИА Новости, 31.12.2024

Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области

В Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 тысяч человек, вопрос планируется решить за год. Об этом рассказал губернатор области... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T04:14:00+03:00

2024-12-31T04:14:00+03:00

2024-12-31T04:14:00+03:00

херсонская область

россия

запорожская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 тысяч человек, вопрос планируется решить за год. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо в ходе интервью ТРК "Таврия"."Таких у нас людей, кто утерял документы или физически не смог дойти до Пенсионного фонда, приблизительно остается около 17 тысяч. Пенсионный фонд сейчас активизировал работу, ситуация будет упрощена. Думаю, что в течение года все пенсионеры смогут оформить пенсию", — сказал он.Губернатор также напомнил, что с 1 января 2025 года не все жители Херсонской области будут иметь возможность оформить российскую пенсию — получать ее не смогут те, кто до сих пор не получил гражданство России.Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав страны в сентябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов.

https://ria.ru/20241229/pensii-1991966101.html

https://ria.ru/20241228/pensiya-1991781980.html

херсонская область

россия

запорожская область

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херсонская область , россия, запорожская область, владимир сальдо