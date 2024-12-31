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Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области - РИА Новости, 31.12.2024
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04:14 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/pensii-1992123092.html
Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области
Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области - РИА Новости, 31.12.2024
Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области
В Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 тысяч человек, вопрос планируется решить за год. Об этом рассказал губернатор области... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T04:14:00+03:00
2024-12-31T04:14:00+03:00
херсонская область
россия
запорожская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 тысяч человек, вопрос планируется решить за год. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо в ходе интервью ТРК "Таврия"."Таких у нас людей, кто утерял документы или физически не смог дойти до Пенсионного фонда, приблизительно остается около 17 тысяч. Пенсионный фонд сейчас активизировал работу, ситуация будет упрощена. Думаю, что в течение года все пенсионеры смогут оформить пенсию", — сказал он.Губернатор также напомнил, что с 1 января 2025 года не все жители Херсонской области будут иметь возможность оформить российскую пенсию — получать ее не смогут те, кто до сих пор не получил гражданство России.Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав страны в сентябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов.
https://ria.ru/20241229/pensii-1991966101.html
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херсонская область , россия, запорожская область, владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Запорожская область, Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о выплатах пенсий для жителей Херсонской области

Сальдо: вопрос начисления пенсий в Херсонской области решат за год

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 тысяч человек, вопрос планируется решить за год. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо в ходе интервью ТРК "Таврия".
"Таких у нас людей, кто утерял документы или физически не смог дойти до Пенсионного фонда, приблизительно остается около 17 тысяч. Пенсионный фонд сейчас активизировал работу, ситуация будет упрощена. Думаю, что в течение года все пенсионеры смогут оформить пенсию", — сказал он.
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Губернатор также напомнил, что с 1 января 2025 года не все жители Херсонской области будут иметь возможность оформить российскую пенсию — получать ее не смогут те, кто до сих пор не получил гражданство России.
Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав страны в сентябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов.
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Херсонская областьРоссияЗапорожская областьВладимир Сальдо
 
 
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