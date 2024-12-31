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Овчинский: в Марфине достроят оранжерею ботанического сада - РИА Новости, 31.12.2024
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10:04 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/ovchinskiy-1992017299.html
Овчинский: в Марфине достроят оранжерею ботанического сада
Овчинский: в Марфине достроят оранжерею ботанического сада - РИА Новости, 31.12.2024
Овчинский: в Марфине достроят оранжерею ботанического сада
В районе Марфино на северо-востоке Москвы решили достроить фондовую оранжерею Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина, рассказал министр правительства... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:04:00+03:00
2024-12-31T10:04:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В районе Марфино на северо-востоке Москвы решили достроить фондовую оранжерею Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Оранжерея расположена на Ботанической улице, во владении 4. Строительство объекта началось в 2008 году и завершилось в 2015-м. Однако в эксплуатацию объект так и не ввели."Для решения вопроса долгострой взяла в работу Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы. По итогам проработки вопроса оранжерею площадью 7,5 тысячи квадратных метров включили в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства и выделили финансирование на дострой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Вскоре специалисты обследуют конструкции недостроенной оранжереи, чтобы проверить ее на готовность к вводу в эксплуатацию.С 2011 года власти Москвы приняли решения по 685 объектам, которые не были достроены. В итоге 199 объектов ввели в эксплуатацию, на 273 площадках продолжили работы, на 213 – разобрали конструкции и благоустроили территории.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Марфине достроят оранжерею ботанического сада

Овчинский: в Москве достроят фондовую оранжерею Главного ботанического сада

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В районе Марфино на северо-востоке Москвы решили достроить фондовую оранжерею Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Оранжерея расположена на Ботанической улице, во владении 4. Строительство объекта началось в 2008 году и завершилось в 2015-м. Однако в эксплуатацию объект так и не ввели.
"Для решения вопроса долгострой взяла в работу Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы. По итогам проработки вопроса оранжерею площадью 7,5 тысячи квадратных метров включили в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства и выделили финансирование на дострой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Вскоре специалисты обследуют конструкции недостроенной оранжереи, чтобы проверить ее на готовность к вводу в эксплуатацию.
С 2011 года власти Москвы приняли решения по 685 объектам, которые не были достроены. В итоге 199 объектов ввели в эксплуатацию, на 273 площадках продолжили работы, на 213 – разобрали конструкции и благоустроили территории.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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