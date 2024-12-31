https://ria.ru/20241231/osetiya-1992147973.html

В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников

В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024

В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале сообщил об отмене беспилотной опасности, но аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:17:00+03:00

2024-12-31T12:17:00+03:00

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происшествия

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале сообщил об отмене беспилотной опасности, но аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым.Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе."Отбой беспилотной опасности. Однако аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым. Просьба к жителям республики в случае чрезвычайной ситуации не снимать и не выкладывать в интернет видео с работой ПВО и сбитых БПЛА. Наши враги могут использовать эту информацию против нас. Друзья, в это непростое время прошу сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20241231/pvo-1992127252.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика северная осетия - алания