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В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024
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12:17 31.12.2024 (обновлено: 12:38 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/osetiya-1992147973.html
В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников
В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024
В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале сообщил об отмене беспилотной опасности, но аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:17:00+03:00
2024-12-31T12:38:00+03:00
происшествия
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале сообщил об отмене беспилотной опасности, но аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым.Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе."Отбой беспилотной опасности. Однако аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым. Просьба к жителям республики в случае чрезвычайной ситуации не снимать и не выкладывать в интернет видео с работой ПВО и сбитых БПЛА. Наши враги могут использовать эту информацию против нас. Друзья, в это непростое время прошу сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники", - написал Меняйло.
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происшествия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотников

В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА, аэропорт остается закрытым

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале сообщил об отмене беспилотной опасности, но аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым.
Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе.
"Отбой беспилотной опасности. Однако аэропорт "Владикавказ" пока остается закрытым. Просьба к жителям республики в случае чрезвычайной ситуации не снимать и не выкладывать в интернет видео с работой ПВО и сбитых БПЛА. Наши враги могут использовать эту информацию против нас. Друзья, в это непростое время прошу сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники", - написал Меняйло.
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