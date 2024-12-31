https://ria.ru/20241231/opasnost-1992191917.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 31.12.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Шестую за день ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 31.12.2024

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специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 дек - РИА Новости. Шестую за день ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины