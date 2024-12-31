https://ria.ru/20241231/opasnost-1992186457.html
В Курской области объявили шестую за день ракетную опасность
В Курской области объявили шестую за день ракетную опасность - РИА Новости, 31.12.2024
В Курской области объявили шестую за день ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в шестой раз за вторник на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:45:00+03:00
2024-12-31T19:45:00+03:00
2024-12-31T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в шестой раз за вторник на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили шестую за день ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили шестую за день ракетную опасность