https://ria.ru/20241231/opasnost-1992186112.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 31.12.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:37:00+03:00

2024-12-31T19:37:00+03:00

2024-12-31T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

украина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе вновь объявляется авиационная опасность!" - написал он в своем Telegram-канале. Гусев порекомендовал жителям региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если люди находятся дома, и зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, если они находятся на улице.

https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992172447.html

воронежская область

россия

украина

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина