https://ria.ru/20241231/opasnost-1992186112.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 31.12.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:37:00+03:00
2024-12-31T19:37:00+03:00
2024-12-31T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе вновь объявляется авиационная опасность!" - написал он в своем Telegram-канале. Гусев порекомендовал жителям региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если люди находятся дома, и зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, если они находятся на улице.
https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992172447.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина
В Воронежской области объявили авиационную опасность
На территории всей Воронежской области объявили авиационную опасность