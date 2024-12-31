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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:20:00+03:00
2024-12-31T16:20:00+03:00
2024-12-31T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". "В Одесской области было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале канала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 16.05 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Ранее во вторник украинское издание "Телеграф" сообщило о серии взрывов в городе Шостка Сумской области. Украинское издание "Общественные новости" сообщало о взрывах в Киеве и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Сумская областная военная администрация сообщала о серии взрывов в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы