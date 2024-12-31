https://ria.ru/20241231/odessa-1992171444.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:20:00+03:00

2024-12-31T16:20:00+03:00

2024-12-31T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

одесса

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". "В Одесской области было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале канала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 16.05 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Ранее во вторник украинское издание "Телеграф" сообщило о серии взрывов в городе Шостка Сумской области. Украинское издание "Общественные новости" сообщало о взрывах в Киеве и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Сумская областная военная администрация сообщала о серии взрывов в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241231/katera-1992170289.html

https://ria.ru/20241231/merkuris-1992162776.html

россия

одесса

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, киев