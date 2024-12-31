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В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 31.12.2024 (обновлено: 16:21 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/odessa-1992171444.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:20:00+03:00
2024-12-31T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
киев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". "В Одесской области было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале канала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 16.05 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Ранее во вторник украинское издание "Телеграф" сообщило о серии взрывов в городе Шостка Сумской области. Украинское издание "Общественные новости" сообщало о взрывах в Киеве и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Сумская областная военная администрация сообщала о серии взрывов в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241231/katera-1992170289.html
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в мире, россия, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал".
Одесской области было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале канала.
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
16:09
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 16.05 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее во вторник украинское издание "Телеграф" сообщило о серии взрывов в городе Шостка Сумской области. Украинское издание "Общественные новости" сообщало о взрывах в Киеве и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Сумская областная военная администрация сообщала о серии взрывов в Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаКиев
 
 
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