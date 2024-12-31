https://ria.ru/20241231/obraschenie-1992173898.html

Новогоднее обращение Владимира Путина

Новогоднее обращение Владимира Путина - РИА Новости, 01.01.2025

Новогоднее обращение Владимира Путина

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 01.01.2025

2024-12-31T23:55:00+03:00

2024-12-31T23:55:00+03:00

2025-01-01T08:47:00+03:00

владимир путин

россия

новогоднее обращение президента

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано."Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал президент.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он."Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.

https://ria.ru/20241231/putin-1992190500.html

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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2024-12-31T23:55 true PT8M18S

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Максим Зубков

владимир путин, россия, новогоднее обращение президента