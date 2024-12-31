Рейтинг@Mail.ru
Новогоднее обращение Владимира Путина - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 31.12.2024 (обновлено: 08:47 01.01.2025)
https://ria.ru/20241231/obraschenie-1992173898.html
Новогоднее обращение Владимира Путина
Новогоднее обращение Владимира Путина - РИА Новости, 01.01.2025
Новогоднее обращение Владимира Путина
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 01.01.2025
2024-12-31T23:55:00+03:00
2025-01-01T08:47:00+03:00
владимир путин
россия
новогоднее обращение президента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992177173_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96cede252f67d1c00fcbb72a8bd096f8.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано."Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал президент.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он."Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.
https://ria.ru/20241231/putin-1992190500.html
https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
2024-12-31T23:55
true
PT8M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992177173_220:0:1660:1080_1920x0_80_0_0_131323effba271e042ea1db1b2b9cdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, новогоднее обращение президента
Владимир Путин, Россия, Новогоднее обращение президента

Новогоднее обращение Владимира Путина

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.
«
"Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал президент.
Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Вчера, 21:04
Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.
Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он.
"Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут
Вчера, 16:38
 
Владимир ПутинРоссияНовогоднее обращение президента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала