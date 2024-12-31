https://ria.ru/20241231/nyp-1992163853.html

Миллиардер родом из России "удочерил" бегемотиху

Миллиардер родом из России "удочерил" бегемотиху - РИА Новости, 31.12.2024

Миллиардер родом из России "удочерил" бегемотиху

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин пожертвовал бегемотихе Му Денг 293 тысяч долларов и стал ее "приемным отцом",... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:09:00+03:00

2024-12-31T15:09:00+03:00

2024-12-31T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин пожертвовал бегемотихе Му Денг 293 тысяч долларов и стал ее "приемным отцом", пишет New York Post."Очень сильно надеюсь, что жизнь Му Денг будет долгой и процветающей", — цитируют журналисты слова миллиардера родом из России.В статье указали, что Бутерин пожертвовал зоопарку, в котором содержат Му Денг, десять миллионов тайских батов, что составляет примерно 293 тысячи долларов: значительная часть этих средств будет направлена на улучшение условий проживания бегемотихи.Детеныш карликового бегемота Му Денг названа лучшим мемом 2024 года социальной сети X. Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов, и Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.

https://ria.ru/20221013/zoopark-1823658710.html

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