Миллиардер родом из России "удочерил" бегемотиху
NYP: миллиардер Бутерин пожертвовал бегемотихе Му Денг $293 000 и стал ее отцом
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в ТаиландеДетеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин пожертвовал бегемотихе Му Денг 293 тысяч долларов и стал ее "приемным отцом", пишет New York Post.
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"Очень сильно надеюсь, что жизнь Му Денг будет долгой и процветающей", — цитируют журналисты слова миллиардера родом из России.
В статье указали, что Бутерин пожертвовал зоопарку, в котором содержат Му Денг, десять миллионов тайских батов, что составляет примерно 293 тысячи долларов: значительная часть этих средств будет направлена на улучшение условий проживания бегемотихи.
Детеныш карликового бегемота Му Денг названа лучшим мемом 2024 года социальной сети X. Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов, и Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.
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13 октября 2022, 14:45