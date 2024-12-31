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Празднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 31.12.2024
Празднование Нового года в Москве
В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:00:00+03:00
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новый год 2025
москва
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В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.
москва
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Москвичи и гости столицы празднуют Новый год
LIVE: Москвичи и гости столицы празднуют Новый год
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PT118M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год 2025, москва, видео
Новый год 2025, Москва
Празднование Нового года в Москве
В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.
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PT118M12S
Празднование Нового года в Москве
Читать ria.ru в
В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.