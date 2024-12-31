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Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 31.12.2024
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23:00 31.12.2024 (обновлено: 23:04 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/novyy_god-1992174437.html
Празднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 31.12.2024
Празднование Нового года в Москве
В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год. РИА Новости, 31.12.2024
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новый год 2025
москва
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В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.
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LIVE: Москвичи и гости столицы празднуют Новый год
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новый год 2025, москва, видео
Новый год 2025, Москва
Празднование Нового года в Москве
В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.
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Празднование Нового года в Москве

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В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.
 
Новый год 2025Москва
 
 
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