https://ria.ru/20241231/novyy_god-1992174437.html

Празднование Нового года в Москве

Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 31.12.2024

Празднование Нового года в Москве

В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год. РИА Новости, 31.12.2024

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новый год 2025

москва

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В Москве жители и гости столицы отмечают Новый год.

москва

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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