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Наступление Нового 2025 года в странах мира по московскому времени

Наступление Нового 2025 года в странах мира по московскому времени - РИА Новости, 31.12.2024

Наступление Нового 2025 года в странах мира по московскому времени

В мире Новый год наступает в разное время в зависимости от часовых поясов, на которых расположены территории государств. В данном материале наступление Нового... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T01:30:00+03:00

2024-12-31T01:30:00+03:00

2024-12-31T01:30:00+03:00

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В мире Новый год наступает в разное время в зависимости от часовых поясов, на которых расположены территории государств. В данном материале наступление Нового года указывается относительно Московского времени.В Москве 31 декабря 2024 года, 13 часовПервой территорией, встречающей новый 2025 год, будет остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана. В Москве 31 декабря, 13 часов 15 минутНовый 2025 год приходит на острова Чатем (или Рекоху), которые входят в состав Новой Зеландии.В Москве 31 декабря, 14 часовНовый год наступает в Новой Зеландии, на острове Раваки (находится в архипелаге Феникса и принадлежит Кирибати), островах Тонга, а также в островном государстве Самоа, находящемся в южной части Тихого океана и занимающем западную часть одноименного архипелага.В Москве 31 декабря, 15 часовНовый год приходит на Маршалловы острова, в Науру, Тувалу, Фиджи, в город Баирики, расположенный на атолле Тарава в центральной части Тихого океана (Кирибати), в поселке Кингстон (столица австралийской южно-тихоокеанской внешней территории Остров Норфолк).В Москве 31 декабря, 16 часовНовый год наступает в австралийских городах Сиднее (штат Новый Южный Уэльс), Мельбурне (штат Виктория), Канберре (Австралийская столичная территория), Хобарт (штат Тасмания), в городе Паликир, расположенном в Федеративных Штатах Микронезии, на острове Лорд-Хау (Австралия), на Соломоновых островах, в Новой Каледонии, Вануату. В Москве 31 декабря, 16 часов 30 минутНовый год приходит в австралийский город Аделаиду (штат Южная Австралия).В Москве 31 декабря, 17 часов2025 год наступает на острове Гуам (расположен в западной части Тихого океана и входит в состав США), в Содружестве Северных Марианских островов, в государстве Папуа – Новая Гвинея и австралийском городе Брисбене (штат Квинсленд).В Москве 31 декабря, 17 часов 30 минутНовый год приходит в австралийский город Дарвин (Северная территория).В Москве 31 декабря, 18 часов2025 год наступает в Восточном Тиморе, КНДР, Республике Корее, Японии, на островах Палау, в индонезийских городах Амбон, Джаяпура, Тернате.В Москве 31 декабря, 19 часовНовый год приходит в Бруней, Китай, Гонконг (специальный административный район Китая), Малайзию, Сингапур, Филиппины, на остров Тайвань (провинция Китая), в индонезийские города Баликпапан, Денпасар (остров Бали), Купанг, Манадо, Матарам, в монгольские города Улан-Батор и Чойбалсан, в австралийский город Перт (штат Западная Австралия).В Москве 31 декабря, 20 часов2025 год встречают во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, на островах Ява и Суматра (Индонезия), в населенном пункте Флайинг-Фиш-Коув, расположенном на принадлежащем Австралии острове Рождества, в монгольском городе Ховд (Кобдо).В Москве 31 декабря, 20 часов 30 минутНовый год приходит в Мьянму (бывшая Бирма).В Москве 31 декабря, 21 час2025 год наступает в Бангладеш, Бутане, Киргизии.В Москве 31 декабря, 21 час 15 минутНовый год приходит в Непал.В Москве 31 декабря, 21 час 30 минутНовый год наступает в Индии и на Шри-Ланке.В Москве 31 декабря, 22 часа2025 год приходит на Мальдивы, Французские Южные и Антарктические территории, в Пакистан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Казахстан.В Москве 31 декабря, 22 часа 30 минутНовый год встречают в Афганистане.В Москве 31 декабря, 23 часаНовый год приходит в Азербайджан, Армению, Грузию, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, на Сейшельские острова, остров Маврикий, на вулканический остров Реюньон (владения Франции).В Москве 31 декабря, 23 часа 30 минутНовый год наступает в Иране.В Москве 1 января 2025 года, 00 часовНовый год приходит в Бахрейн, Белоруссию, Джибути, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Кению, Кувейт, Мадагаскар, Майотту (владения Франция), Саудовскую Аравию, Сирию, Сомали, Танзанию, Турцию, Уганду, Эритрею, Эфиопию, на Коморские острова.В Москве 1 января, 1 час ночиНовый год встречают в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдавии, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Эсватини (до 2018 года – Свазиленд), Судане, Украине, Финляндии, Эстонии, ЮАР, Южном Судане, в городе Лубумбаши (Демократическая Республика Конго).В Москве 1 января, 2 часаНовый год приходит в Австрию, Албанию, Алжир, Анголу, Андорру, Бельгию, Бенин, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Венгрию, Габон, Германию, Гибралтар (заморская территория Великобритании), Данию, Западную Сахару, Испанию, Италию, Камерун, Конго (Браззавиль), Лихтенштейн, Люксембург, на Мальту, в Марокко, Монако, Нигер, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Сан-Марино, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Тунис, Францию, Хорватию, Центрально-Африканскую Республику, Чад, Черногорию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Экваториальную Гвинею, в город Киншаса (Демократическая Республика Конго).В Москве 1 января, 3 часа2025 год встречают в Буркина-Фасо, Великобритании, Гамбии, Гане, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Ирландии, Исландии, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Мавритании, Мали, Португалии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, на Канарских островах (принадлежат Испании) и Фарерских островах (автономный регион Дании).В Москве 1 января, 4 часаНовый год приходит на Кабо-Верде и Азорские острова (Португалия).В Москве 1 января, 5 часовНовый год отмечают на архипелаге Фернанду-ди-Норонья (Бразилия), в столице Гренландии – Нуук (Дания).В Москве 1 января, 6 часовНовый год приходит в Аргентину, Парагвай, Суринам, Уругвай, Французскую Гвиану, Чили, на Фолклендские острова, в бразильские города Салвадор (штат Баия), Ресифи (штат Пернамбуку), Масейо (штат Алагоас), Макапа (штат Амапа), Форталеза (штат Сеара), Сан-Луис (штат Мараньян), Белен (штат Пара), Жуан-Песоа (штат Параиба), Терезина (штат Пиауи), Натал (штат Риу-Гранди-ду-Норти), Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул), Аракажу (штат Сержипи), Палмас (штат Токантинс), Витория (штат Эспириту-Санту), Сан-Паулу (штат Сан-Паулу), Гояния (штат Гояс), Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс), Бразилиа (Федеральный округ), Куритиба (штат Парана), Флорианополис (штат Санта-Катарина) и Рио-де-Жанейро.В Москве 1 января, 6 часов 30 минутНовый год встречает канадский город Сент-Джонс (провинции Ньюфаундленд и Лабрадор). В Москве 1 января, 7 часовНовый год приходит в Ангилью, Антигуа и Барбуду, Арубу (входит в состав Нидерландов), Барбадос, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Гваделупу (заморский департамент Франции в Карибском море), Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Мартинику (заморский департамент Франции в Карибском море), Монтсеррат (Великобритания), Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Тринидад и Тобаго, на Бермудские острова (заморская территория Великобритании), Британские Виргинские острова, Нидерландские Антильские острова, в бразильские города Боа-Виста (штат Рорайма), Манаус (штат Амазонас), Куяба (штат Мату-Гросу), Кампу-Гранди (штат Мату-Гросу-ду-Сул), Порту-Велью (штат Рондония), в канадские города Галифакс (провинция Новая Шотландия), Шарлоттаун (провинция Остров Принца Эдуарда) и Сент-Джон (провинция Нью-Брунсвик).В Москве 1 января, 8 часовНовый год встречают в Гаити, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, Эквадоре, Ямайке, в восточной части США (в городах Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Вашингтоне (округ Колумбия), Индианаполис (штат Индиана), Франкфорт (штат Кентукки), Атланте (штат Джорджия), Колумбус (штат Огайо), Чарлстон (штат Западная Виргиния), Ричмонд (штат Виргиния), Конкорд (штат Нью-Гэмпшир), Трентон (штат Нью-Джерси), Филадельфии (штат Пенсильвания), Роли (штат Северная Каролина), Колумбия (штат Южная Каролина), Провиденс (штат Род-Айленд), Монтпилиер (штат Вермонт), Таллахасси, Майами (оба – штат Флорида), Детройте (штат Мичиган), Бостоне (штат Массачусетс), Огаста (штат Мэн), Аннаполис, Балтиморе (оба – штат Мэриленд), Хартфорд (штат Коннектикут), Довер (штат Делавэр) и других), в восточной части Канады (в городах Квебеке, Монреале (оба – провинция Квебек), Оттаве, Торонто (оба – провинция Онтарио), Икалуит (провинция Нунавут) и других), в мексиканских городах Канкун, Четумаль (оба – штат Кинтана-Роо), в бразильском городе Риу-Бранку (штат Акри), на острове Пасхи (Чили), Багамских островах, Каймановых островах (заморская территория Великобритании в Карибском море).В Москве 1 января, 9 часовНовый год наступает в Белизе, Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре, центральной части США (в городах Пирр (штат Южная Дакота), Бисмарк (штат Северная Дакота), Топика, Уичито (оба – штат Канзас), Линкольн (штат Небраска), Оклахома-Сити (штат Оклахома), Остин, Хьюстоне (оба – штат Техас), Сент-Пол (штат Миннесота), Де-Мойн (штат Айова), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Литл-Рок (штат Арканзас), Батон-Руж, Новом Орлеане (оба – штат Луизиана), Мадисон (штат Висконсин), Чикаго (штат Иллинойс), Джэксон (штат Миссисипи), Монтгомери (штат Алабама), Нашвилл, Мемфис (оба – штат Теннесси) и других), в восточной части Мексики (в городах Мехико (Федеральный округ), Акапулько (штат Герреро), Мерида (штат Юкатан), а также штатах Агуаскальентес, Веракрус, Гуанахуато, Дуранго, Идальго, Кампече, Керетаро, Коауила, Колима, Мехико, Мичоакан, Морелос, Нуэво-Леон, Оахака, Пуэбла, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси, Табаско, Тамаулипас, Тласкала, Халиско, Чьяпас, Чиуауа), в канадских городах Реджайна (провинция Саскачеван) и Виннипег (провинция Манитоба), на Галапагосских островах, принадлежащих Эквадору.В Москве 1 января, 10 часовНовый год приходит в канадские города Калгари, Эдмонтон (оба – провинция Альберта) и Аклавик (провинция Северо-западные территории), американские города Альбукерке, Санта-Фе (оба – штат Нью-Мексико), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Денвер (штат Колорадо), Бойсе (штат Айдахо), Финикс (штат Аризона), Хелена (штат Монтана), Шайенн (штат Вайоминг) и другие, в мексиканские штаты Наярит, Южная Нижняя Калифорния, Синалоа и Сонора.В Москве 1 января, 11 часовНовый год встречают в американских городах Анахайм, Лос-Анджелесе, Лонг-Бич, Окленде, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско (все – штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), Лас-Вегасе, Карсон-Сити (оба – штат Невада), Портленде (штат Орегон), в канадских городах Ванкувере, Суррей (оба – провинция Британская Колумбия), мексиканских городах Тихуана и Мехикали (оба – штат Нижняя Калифорния), на островах Питкэрн (заморская территория Великобритании в Тихом океане).В Москве 1 января, 12 часовНовый год приходит в штат Аляска (США).В Москве 1 января, 12 часов 30 минутНовый год встречают на острове Нуку-Хива (Маркизские острова, Французская Полинезия).В Москве 1 января, 13 часовНовый год наступает на Гавайских островах (США), острове Адак (группа Алеутских островов, Аляска, США), островах Кука, острове Таити, архипелаге Туамоту (все – Французская Полинезия). В Москве 1 января, 14 часовНовый 2025 год встречают в Американском Самоа, островном государстве Ниуэ.

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в мире, новый год, справки