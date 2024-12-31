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Боец ВС России рассказал об освобождении Новотроицкого в ДНР
Боец ВС России рассказал об освобождении Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 31.12.2024
Боец ВС России рассказал об освобождении Новотроицкого в ДНР
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами освобождения Новотроицкого в ДНР, как рассказал командир роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:10:00+03:00
2024-12-31T05:10:00+03:00
2024-12-31T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами освобождения Новотроицкого в ДНР, как рассказал командир роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Максим Машин, российские военнослужащие сделали это "нахрапом". Об освобождении Новотроицкого Минобороны РФ сообщило 29 декабря. "Залетели, нахрапом взяли. Группы заводили... не было такого момента, что какое-то утыкание было", - сказал Машин в видеоролике Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе спецоперации военнослужащие бригады успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Воины-гвардейцы проявляют храбрость и самоотверженность, подчеркнули в МО РФ. "Штурмовые группы бригады теснят врага на красноармейском направлении, уничтожая вооруженные украинские формирования, вскрывают позиции и взламывают оборону ВСУ", - добавили в ведомстве.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал об освобождении Новотроицкого в ДНР
Боец группировки войск "Центр" рассказал, что Новотроицкое освободили нахрапом