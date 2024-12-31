https://ria.ru/20241231/netanyakhu-1992170466.html
Нетаньяху покинул больницу после операции
Нетаньяху покинул больницу после операции - РИА Новости, 31.12.2024
Нетаньяху покинул больницу после операции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:12:00+03:00
2024-12-31T16:12:00+03:00
2024-12-31T16:12:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83312/19/833121912_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_d9289ea40e35dedb0c370ca81e2f7793.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, сообщает газета Jerusalem Post. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул больницу и направляется в Кнессет в Иерусалиме, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, который рискует не пройти", - пишет издание. Отмечается, что, судя по всему, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться и продолжить восстановление. В субботу офис Нетаньяху сообщил, что премьер Израиля прошел обследование, в ходе которого был обнаружен инфекционный процесс в мочевыводящих путях, вызванный доброкачественным увеличением предстательной железы. Отмечалось, что в течение нескольких дней премьер проходил курс лечения антибиотиками, что привело к устранению инфекции. В воскресенье Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Позднее в этот же день канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Нетаньяху находится в хорошем состоянии и полном сознании после операции.
https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html
https://ria.ru/20241215/netanyakhu-1989332313.html
израиль
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83312/19/833121912_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_1b574dfe612f44ee747f0cda187a4af7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
Нетаньяху покинул больницу после операции
Jerusalem Post: Нетаньяху покинул больницу и направился в кнессет