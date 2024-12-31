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Нетаньяху покинул больницу после операции - РИА Новости, 31.12.2024
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16:12 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/netanyakhu-1992170466.html
Нетаньяху покинул больницу после операции
Нетаньяху покинул больницу после операции - РИА Новости, 31.12.2024
Нетаньяху покинул больницу после операции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:12:00+03:00
2024-12-31T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, сообщает газета Jerusalem Post. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул больницу и направляется в Кнессет в Иерусалиме, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, который рискует не пройти", - пишет издание. Отмечается, что, судя по всему, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться и продолжить восстановление. В субботу офис Нетаньяху сообщил, что премьер Израиля прошел обследование, в ходе которого был обнаружен инфекционный процесс в мочевыводящих путях, вызванный доброкачественным увеличением предстательной железы. Отмечалось, что в течение нескольких дней премьер проходил курс лечения антибиотиками, что привело к устранению инфекции. В воскресенье Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Позднее в этот же день канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Нетаньяху находится в хорошем состоянии и полном сознании после операции.
https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html
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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
Нетаньяху покинул больницу после операции

Jerusalem Post: Нетаньяху покинул больницу и направился в кнессет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, сообщает газета Jerusalem Post.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул больницу и направляется в Кнессет в Иерусалиме, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, который рискует не пройти", - пишет издание.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля
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Отмечается, что, судя по всему, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться и продолжить восстановление.
В субботу офис Нетаньяху сообщил, что премьер Израиля прошел обследование, в ходе которого был обнаружен инфекционный процесс в мочевыводящих путях, вызванный доброкачественным увеличением предстательной железы. Отмечалось, что в течение нескольких дней премьер проходил курс лечения антибиотиками, что привело к устранению инфекции. В воскресенье Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Позднее в этот же день канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Нетаньяху находится в хорошем состоянии и полном сознании после операции.
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В миреИзраильИерусалимБиньямин НетаньяхуКнессет Израиля
 
 
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