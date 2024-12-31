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Нетаньяху покинул больницу после операции

Нетаньяху покинул больницу после операции - РИА Новости, 31.12.2024

Нетаньяху покинул больницу после операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:12:00+03:00

2024-12-31T16:12:00+03:00

2024-12-31T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился последние несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, сообщает газета Jerusalem Post. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул больницу и направляется в Кнессет в Иерусалиме, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, который рискует не пройти", - пишет издание. Отмечается, что, судя по всему, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться и продолжить восстановление. В субботу офис Нетаньяху сообщил, что премьер Израиля прошел обследование, в ходе которого был обнаружен инфекционный процесс в мочевыводящих путях, вызванный доброкачественным увеличением предстательной железы. Отмечалось, что в течение нескольких дней премьер проходил курс лечения антибиотиками, что привело к устранению инфекции. В воскресенье Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Позднее в этот же день канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Нетаньяху находится в хорошем состоянии и полном сознании после операции.

https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html

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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, кнессет израиля