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Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам - РИА Новости, 31.12.2024
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13:18 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992154407.html
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:18:00+03:00
2024-12-31T13:18:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов. "Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам

Путин поручил центру" Россия" подготовить справочник по нацпроектам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов.
"Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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