https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992154407.html

Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам

Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:18:00+03:00

2024-12-31T13:18:00+03:00

2024-12-31T13:18:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов. "Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.

https://ria.ru/20241231/putin-1992153048.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика