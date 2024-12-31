Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года, указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов", — говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении не позднее августа объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых бюджетам регионов на реализацию национальных проектов.
Другие поручения президента:
- до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития России;
- новые нацпроекты станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года;
- следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных нацпроектов;
- обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости, доложить до 1 июня;
- ️в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне;
- в 2025 году обеспечить развитие российской платежной инфраструктуры, инфраструктуры финрынка для усиления роли рубля в международных расчетах;
- включить в нацпроекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства российских технологий над зарубежными;
- поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить обеспечение технологической независимости;
- поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства;
- подготовить базу для развития в России автономных транспортных систем;
- поручил кабмину обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите;
- правительству и "Роскосмосу" до 1 мая 2025-го утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года.
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