https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992148614.html

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года, указано в перечне поручений по итогам заседания... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:32:00+03:00

2024-12-31T12:32:00+03:00

2024-12-31T14:36:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года, указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов", — говорится в документе.Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении не позднее августа объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых бюджетам регионов на реализацию национальных проектов.Другие поручения президента:

https://ria.ru/20241225/chernyshenko-1991200005.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин