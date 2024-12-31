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Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024
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12:32 31.12.2024 (обновлено: 14:36 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992148614.html
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года, указано в перечне поручений по итогам заседания... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:32:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года, указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.&quot;Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов&quot;, — говорится в документе.Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении не позднее августа объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых бюджетам регионов на реализацию национальных проектов.Другие поручения президента:
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года, указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов", — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении не позднее августа объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых бюджетам регионов на реализацию национальных проектов.
Другие поручения президента:
  • до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития России;
  • новые нацпроекты станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года;
  • следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных нацпроектов;
  • обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости, доложить до 1 июня;
  • ️в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне;
  • в 2025 году обеспечить развитие российской платежной инфраструктуры, инфраструктуры финрынка для усиления роли рубля в международных расчетах;
  • включить в нацпроекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства российских технологий над зарубежными;
  • поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить обеспечение технологической независимости;
  • поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства;
  • подготовить базу для развития в России автономных транспортных систем;
  • поручил кабмину обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите;
  • правительству и "Роскосмосу" до 1 мая 2025-го утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Россияне пользуются мерами поддержки нацпроектов, заявил Чернышенко
25 декабря, 12:15
 
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