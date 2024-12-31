https://ria.ru/20241231/most-1992178928.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 31.12.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T17:50:00+03:00

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россия

крымский мост

республика крым

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто с 16.57 мск. Ограничение продлилось 1 час 16 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241223/krymskiy_most-1990708634.html

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россия, крымский мост, республика крым