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Москвичей предупредили об усилении снегопада - РИА Новости, 31.12.2024
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13:43 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/moskva-1992156652.html
Москвичей предупредили об усилении снегопада
Москвичей предупредили об усилении снегопада - РИА Новости, 31.12.2024
Москвичей предупредили об усилении снегопада
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы об усилении снега в ближайшие часы, интенсивные осадки сохранятся до РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:43:00+03:00
2024-12-31T13:43:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы об усилении снега в ближайшие часы, интенсивные осадки сохранятся до 16.00 вторника. &quot;В ближайшие часы снег может усилиться. Интенсивные осадки сохранятся до 15.00-16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В 10.00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
Москвичей предупредили об усилении снегопада

Москвичей предупредили об усилении снегопада во вторник

© РИА Новости / Гуменюк ВикторСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Гуменюк Виктор
Снегопад. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы об усилении снега в ближайшие часы, интенсивные осадки сохранятся до 16.00 вторника.
«

"В ближайшие часы снег может усилиться. Интенсивные осадки сохранятся до 15.00-16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В 10.00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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Городское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
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