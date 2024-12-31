https://ria.ru/20241231/moskva-1992156652.html

Москвичей предупредили об усилении снегопада

Москвичей предупредили об усилении снегопада - РИА Новости, 31.12.2024

Москвичей предупредили об усилении снегопада

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы об усилении снега в ближайшие часы, интенсивные осадки сохранятся до РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:43:00+03:00

2024-12-31T13:43:00+03:00

2024-12-31T13:43:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы об усилении снега в ближайшие часы, интенсивные осадки сохранятся до 16.00 вторника. "В ближайшие часы снег может усилиться. Интенсивные осадки сохранятся до 15.00-16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В 10.00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241231/podsvetka-1992156477.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год