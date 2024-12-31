https://ria.ru/20241231/moskalkova-1992179604.html

Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом

Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом - РИА Новости, 31.12.2024

Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 30 декабря встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:01:00+03:00

2024-12-31T18:01:00+03:00

2024-12-31T18:14:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

украина

киев

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 30 декабря встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече стороны обсудили перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских лиц, воссоединение семей.Ранее в Минобороны РФ сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории."Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241230/moskalkova-1992099478.html

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россия, украина, киев, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины