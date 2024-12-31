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Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 31.12.2024 (обновлено: 18:14 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/moskalkova-1992179604.html
Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом
Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом - РИА Новости, 31.12.2024
Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 30 декабря встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T18:01:00+03:00
2024-12-31T18:14:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
киев
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 30 декабря встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече стороны обсудили перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских лиц, воссоединение семей.Ранее в Минобороны РФ сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории."Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241230/moskalkova-1992099478.html
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россия, украина, киев, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом

Москалькова и украинский омбудсмен Лубинец обсудили гуманитарные контакты

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. 30 декабря 2024
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. 30 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. 30 декабря 2024
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 30 декабря встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече стороны обсудили перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских лиц, воссоединение семей.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.
"Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными
30 декабря 2024, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
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