https://ria.ru/20241231/moshenniki-1992171305.html

В МВД назвали сумму одного из самых крупных киберхищений в 2024 году

В МВД назвали сумму одного из самых крупных киберхищений в 2024 году - РИА Новости, 31.12.2024

В МВД назвали сумму одного из самых крупных киберхищений в 2024 году

Мошенники в 2024 году похитили у россиянина 180 миллионов рублей, что стало одной из самых крупных украденных сумм, рассказали РИА Новости в МВД. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:18:00+03:00

2024-12-31T16:18:00+03:00

2024-12-31T17:13:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новый год

происшествия

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мошенники в 2024 году похитили у россиянина 180 миллионов рублей, что стало одной из самых крупных украденных сумм, рассказали РИА Новости в МВД. "Как пример: в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей", — заявили в ведомстве.Накануне член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал РИА Новости, что самыми распространенными схемами мошенничества в 2024 году стали те, в рамках которых злоумышленники представляются руководителями компаний и просят сотрудников выполнить финансовые переводы или предоставить секретную информацию. При этом преступники создают ощущение неотложности, заставляя своих жертв действовать без должной проверки.Кроме того, по-прежнему распространены звонки от имени фейковых ведомств. В рамках таких схем злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или государственных учреждений, и сообщают о якобы совершенных правонарушениях или задолженностях. Для "решения проблемы" предлагается перевести деньги на "безопасный счет" или предоставить личные данные.Помимо этого, еще одной популярной схемой стали фальшивые розыгрыши призов. Мошенники создают поддельные сайты и рассылают сообщения о выигрышах в несуществующих лотереях или акциях. Для получения "приза" жертве предлагается оплатить комиссию или предоставить данные банковской карты, после чего со счета крадут деньги.Также под конец года особое распространение получили вредоносные файлы, которые рассылались под видом открыток. Злоумышленники отправляют сообщения с вложениями, маскируя их под поздравительные открытки или фотографии. При открытии таких файлов на устройство устанавливается вредоносное ПО, которое предоставляет удаленный доступ к нему или собирает персональные данные.

https://ria.ru/20241228/moshennichestvo-1991780260.html

https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html

https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год, происшествия, общество